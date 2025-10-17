韓国発のダーマコスメブランド「メディヒール」が、VOCEの「2025年韓国ベスコス トナーパッド部門」で堂々の1位を受賞！美容業界で話題を集めている『マデカッソシド ブレミッシュパッド』は、乾燥によるくすみをケアしながら透明感のある肌を目指せる注目アイテムです♡忙しい朝や夜のスキンケアにもぴったりな、多機能パッドの魅力を詳しくご紹介します。 #メディヒール が誇る実力派トナー