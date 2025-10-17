タレントの梅宮アンナさんが16日、夫でアートディレクターの世継恭規さんと夫婦そろって食品メーカーのイベントに登場。がん治療と結婚を経験し、変化したという現在の心境を明かしました。2人が出席したのは『「ヘルスケア Oisix」コラボミールキット発売記念イベント』。梅宮さんは、がんの治療をしている人と家族の食事サポートを目的としたミールキットでコラボ。約2か月間、商品開発に携わったといいます。がん治療や結婚を経