日本がブラジルを相手に歴史的な初勝利を収めたことは、世界で話題になった。守護神の鈴木彩艶が所属するパルマのメディアなら当然だ。昨季、イタリアでの１年目で評価を上げた鈴木は、たびたびビッグクラブからの関心が報じられてきた。だが、日本代表GKはパルマ残留を選択。２年目の今季も不動のレギュラーを務めている。地元紙『ParmaToday』は10月15日、「歴史的な結果だ」と、セレソンを下したことが鈴木の後押しになる