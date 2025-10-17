2025年10月16日、恵庭市恵み野南1丁目の市道で、70代の女性が軽乗用車にひかれる事故がありました。午後5時半ごろ、事故の目撃者から「車と歩行者の事故」と警察に通報がありました。女性は頭部から出血しており病院に搬送されました。意識はあるということです。警察は、軽乗用車を運転していた56歳の女性から話を聞くなど事故の詳しい状況を調べています。