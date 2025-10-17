秋の始まりを感じさせてくれる空間に...。 【写真を見る】枯れない苔テラリウム「さとリウム」 まるでおとぎ話の世界を閉じ込めたようなメルヘンな情景。 近年、インテリアとして注目されている「苔テラリウム」。 しかし、この苔テラリウムにはある“加工”が施されています。 ＜苔工房アイモス 小林三枝子さん＞ 「お手入れが不要、水やりもいらない」 今回のしずおか産は、枯れない苔テラリウム「さとリウム」です。