トランプ米大統領の妻メラニアさん【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は16日のトランプ米大統領との電話会談で、ロシアやウクライナの子どもたちを家族と再会させるために尽力しているトランプ氏の妻メラニアさんの活動を高く評価した。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。メラニアさんは10日、ロシアに連れ去られたとみられるウクライナの子どもの帰還に向けてプーチン氏と独自ルートで交渉を続けていると発