東京都のインフルエンザ感染者数が、流行シーズンに入った先々週と比べて約2.4倍に増加しました。都によりますと、10月6日から12日における1医療機関当たりのインフルエンザ感染者数は4.76人で、警報レベルを超えた先々週と比べて約2.4倍に増えました。都は手洗いや消毒など感染防止対策を呼びかけています。