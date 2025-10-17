フランス海軍のフリゲート艦「プレリアル」が、日米主催の大規模な合同演習に初めて参加するため、神奈川・横須賀市に寄港しました。乗組員が90人以上のフランス海軍フリゲート艦「プレリアル」は9月23日にタヒチを出港し、16日午後、横須賀市の海上自衛隊基地に寄港しました。ロシアと中国、北朝鮮が関係を強める中、「プレリアル」は近く始まる日本とアメリカが主催する多国間演習「ANNUALEX」に初めて参加します。また、北朝鮮