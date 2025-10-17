気象庁はフィリピンの東の熱帯低気圧が、今後、台風になる見込みと発表しています。台風に変わる熱帯低気圧は今後も西よりに進み、フィリピンを通過したあと、南シナ海へ進むでしょう。日本列島に直撃する可能性は低い見込みです。ただ、沖縄はうねりが入り、波が高まったり、台風周辺の湿った空気の影響で、雨が強まったりする可能性があります。新たな「台風」発生へ沖縄は間接的な影響か今日17日、気象庁はフィリピンの東の熱