ちゃんみなプロデューサー4月にデビューした7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が大ブレークしている。音楽プロデューサーでラッパーのSKY−HI（日高光啓、38）がエグゼクティブプロデューサー、ちゃんみな（27）がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション番組「No No Girls」から誕生した個性派ぞろいだ。＊＊＊【写真】セクシーな衣装で熱唱も…圧倒的なカリスマ、「HANA」をプロデュースする女性ラッパー