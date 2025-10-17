【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比61銭円高ドル安の1ドル＝150円38〜48銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1683〜93ドル、175円72〜82銭。米長期金利の低下に伴い日米の金利差縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。