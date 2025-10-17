アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスに対し、対立する勢力の殺害を止めなければ「我々が介入して葬るしかない」と警告しました。トランプ大統領は16日、ハマスについて「パレスチナ自治区ガザで人々の殺害を続けるなら、我々が介入して彼らを葬るしかない」とSNSに投稿しました。ウォール・ストリート・ジャーナルなどは、ハマスが停戦発効後、ガザ地区で他のパレスチナ人武装勢力を殺害していると伝えていて、トランプ