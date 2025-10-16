花王が手掛けるファブリックケアブランド「ハミングフレア」が、新製品「ハミングフレア アロマビーズ」（本体 260g 770円前後、つめかえ 520g 1410円前後 ※編集部調べ）を11月1日に発売する。併せて、新製品発表会を開催し、同ブランドイメージキャラクターを務める俳優の石原さとみが登壇。第2子出産後初の公の場となり、緊張感のある中、新製品を使った感想やCM撮影時の思い出などについて語った。 【画像をもっと見る】