「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」が、京都を拠点に活動する日本画家の森夕香とのコラボレーションポップアップを世田谷区梅ヶ丘のコンセプトストア「フェアンヴェー（fernweh）」で開催する。開催期間は10月18日から26日まで。 【画像をもっと見る】 森は2015年にパリ国立高等美術学校派遣交換留学を経験した後、2016年に京都市立芸術大学大学院修士課程日本画専攻を修了。自身の体験や感覚を元に「身体」と「環境」の境界を