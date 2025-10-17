〈「ウーン、ウーン、ウーンと、苦しげな呻きが」“熊撃ち名人”を襲った手負いヒグマの恐怖…死闘のあとに老人が語ったこと〉から続く戦前〜戦後の北海道の奥地では、ヒグマの気配を身近に感じて暮らしていた人間とヒグマの死闘が繰り広げられていた。民家のすぐそばにやってくるヒグマの恐怖などが克明に綴られた名著『羆吼ゆる山』（今野保著、ヤマケイ文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／後編に続く）【画像