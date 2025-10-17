プロ野球・巨人のライデル・マルティネス投手が16日、ジャイアンツ球場に姿を見せ、シーズンを振り返り、「一番の目標である優勝は達成できませんでしたが、いいときも悪いときもあった。4番打者がいなかったのは勝てなかった大きな要因かと思う」などと語りました。「でも、みんなできることはやったと思う。来年に向けて何かを大きく変えるというよりも、やることをやる。プレーオフでもっとアグレッシブさを出していければ、優