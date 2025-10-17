サム・メンデス監督がメガホンを取り、ザ・ビートルズのメンバー4人それぞれの視点で解散までを語る伝記映画4作品『THE BEATLES ‐ FOUR FILMS（仮題）』。“5人目のビートルズ”と称されるマネージャーのブライアン・エプスタインを、ジェームズ・ノートンが演じることが分かった。Varietyなど、米メディアが報じた。【写真】ザ・ビートルズのメンバーを演じる4人のキャストをチェック！ザ・ビートルズの陰の立て役者として、