細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』の11月21日公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）で、11月7日から4週連続で細田守監督作品が放送されることが決定した。またこの4週は、毎回『果てしなきスカーレット』の特別映像や特別情報（公開記念開催のイベント情報等）を届ける。【写真】宮崎あおいが“おおかみこども”の母である主人公・花に『おおかみこどもの雨と雪』場面写真ギャラリー1