MLBシカゴ・カブスに所属する鈴木誠也が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、妻で元新体操選手の畠山愛理との仲睦まじい2ショットを公開した。【写真】大谷翔平、鈴木誠也も！今年30歳を迎える有名人がすごい鈴木は今季、レギュラーシーズン32本塁打、103打点と活躍し、メジャー4年目にして自身初となるプレーオフに進出したが、地区シリーズの第5戦でブルワーズに惜敗し、敗退となった。ストーリーズに投