北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第2話が16日に放送され、あん（仲間）が涙ながらに離婚への固い意思を語ると、ネット上には「心にずどんってきた」「わかりすぎて苦しい」「号泣」といった反響が集まった。【写真】あん（仲間由紀恵）を抱きしめるさとこ（阿川佐和子）本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』