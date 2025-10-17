自民党と日本維新の会は１６日、連立政権樹立に向けた政策協議の初会合を国会内で開いた。自民・高市早苗総裁（６４）らと協議後、維新・藤田文武共同代表（４４）は「現状に対する価値観認識や国家観は高市氏と相当近しいものがある。信頼関係が一段上に進んだと感じた」とし、与党入りへ一歩前進したことをほのめかした。高市氏について藤田氏は「相当な本気度は感じています。今日も『フルスペックの連立をお願いする』とお