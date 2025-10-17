「小さな多用途支援艦」が「巨大な補給艦」を曳航海上自衛隊・佐世保地方総監部は2025年10月15日、多用途支援艦の集合訓練を行ったと発表し、公式Xでその様子を公開しました。この訓練では、多用途支援艦による補給艦の曳航などを行ったとしています。【画像】凄い力！これが小さな多用途支援艦が「巨大な補給艦」を引っ張る様子です多用途支援艦（AMS）とは、21世紀に入ってから生まれた比較的新しい艦種で、2002年3月に就役