NPBでは16日、CSファイナルステージ第2戦の2試合が行われました。セ・リーグは阪神とDeNAが白熱のシーソーゲームを展開。阪神は初回に森下翔太選手と佐藤輝明選手の連続2塁打、さらに大山悠輔選手の犠牲フライで2点を先制します。ところが先発の才木浩人投手が、3回に蝦名達夫選手と佐野恵太選手に2塁打を浴びるなど同点に追いつかれると、4回には牧秀悟選手にソロ本塁打を打たれ勝ち越しを許します。それでも打線は8回に四球と犠