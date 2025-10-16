日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社は、軽商用車「クリッパーバン」をベースに、多目的な荷室アレンジが可能な新モデル「マルチラック」を発表した。 同モデルは、ラックや有孔ボード、専用ブラケットなどを備え、趣味や仕事、車中泊に対応できる装備を搭載。オプションのベッドマットには耐水・撥水性に優れたCORDURA®素材を採用し、快適な車内空間を提供する。発売は2025年1