日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆日米合意の行方次の政権が必ず引き継がねばならない宿題は多い。最も重いテーマが日米関税合意の実行だ。ドナルド・トランプ米大統領と直接交渉した赤澤亮正経済再生担当相は「ドヤ顔で手柄話を語るばかり。中身がさっぱり分からない」（経済官庁幹部）と、