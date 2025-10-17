元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。憧れているファッションを明かした。この日は「身長が大きい女子と小さい女子が大集合」とし、それぞれの「あるある」についてトークを展開した。身長185センチの木村さんは、身長が高い悩みについて聞かれると「萌え袖?こう長いやつに、小っちゃい子が（していると）かわいいじゃないですか」と切り出し