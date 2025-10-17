【ニューデリー共同】バングラデシュ国際犯罪法廷の主任検察官は16日、昨年の学生デモ弾圧で多数を死傷させたとして「人道に対する罪」に問われているハシナ前首相（78）に対し、死刑を求刑した。PTI通信が伝えた。ハシナ氏は隣国インドに逃亡し、本人不在のまま裁判が開かれている。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）によると、昨年7月15日から8月5日にかけ推定約1400人が殺害され、大半は治安部隊の銃撃が原因だった。主任