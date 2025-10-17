アメリカのトランプ大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話で協議し、「ハンガリーで首脳会談を行うことで合意した」と明らかにしました。協議は2時間以上におよび、終了後にトランプ大統領は自身のSNSで「非常に建設的だった。大きな進展があった」と評価しました。その上で米露による高官級協議を行った後、ハンガリーの首都ブダペストで首脳会談を行うと明らかにしました。実現すれば8月にアラスカで行われて以来のことと