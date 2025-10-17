きょうは各地で天気が回復し、東京は25℃の夏日に、西日本は30℃以上の真夏日になる所もありそうです。【写真を見る】【きょう17日天気】全国的に晴れて東京25℃の夏日西日本は30℃超の真夏日に週末から来週は一気に秋が深まり北海道は雪の所も朝は北日本や山沿いの一部で雨が残りますが、日中は全国的に日差しが届くでしょう。夕方以降は宮崎や鹿児島の大隅地方の狭い範囲で通り雨がありそうです。北海道の道北も夜遅くはにわ