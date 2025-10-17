GOとリンクティビティは、ホテル向けセルフサービスキオスク端末「Triplabo Kiosk」でタクシーアプリ「GO」によるタクシー手配機能の提供を開始した。日本語のほか、英語や中国語、韓国語に対応し、端末の操作だけでタクシーの手配ができる。車両のリアルタイムでの位置確認、降車地の指定、QRコードやクレジットカードでの事前決済にも対応する。「Triplabo Kiosk」は、東京都内の3軒のホテルに設置されている。端末ではタクシー