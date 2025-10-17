私たちの一日には、多くの「隙間時間」が潜んでいる。グロービス経営大学院講師の本山裕輔さんは「この積み重ねが人生そのものを変えかねない力を持っている。時間をうまく使えないのはその人が怠惰なせいではなく、私たちの脳のある特性が影響している」という――。※本稿は、本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AtlasStudio※写真は