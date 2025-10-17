2025年10月16日、歌志内市文珠でクマ1頭が目撃されました。午後6時ごろ、クマのパトロール中だった市役所職員が、歌志内市文珠の市営住宅の敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長1メートルほどで、住宅敷地内を歩き回り木の実を食べていました。警察やハンターが警戒にあたる中、クマは約30分間住宅敷地内を徘徊し、その後すぐ近くの沢の方角へ立ち去ったということです。この場所付