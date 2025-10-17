アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が電話で会談し、ウクライナでの戦闘終結をめぐりハンガリーで首脳会談を開くことで合意しました。トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話で会談したことをSNSで明らかにしました。「会談は非常に生産的だった」としていて、ウクライナでの戦闘終結に向けて来週、アメリカとロシアの間で高官協議を開くことで合意したとしています。さらに、ハンガリーの首都ブダペストでプ