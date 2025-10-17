中国の李強首相が、朝鮮労働党創立80周年を祝うため平壌を訪問した。9月に金正恩総書記が訪中してから、わずか1カ月の間に首脳級の往来が２度あったことになる。李首相の訪問を契機に、長らく停滞していた経済・物流協力が急速に動き出した。韓国デイリーNKの取材によれば、開通が10年以上遅れていた新鴨緑江大橋の北側税関・出入国施設が完成間近であり、通関手続きの簡素化に向けた協議も進む。これは事実上、コロナ・パンデミッ