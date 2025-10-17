ヤクルト・内山壮真捕手（２３）が１６日、定位置確保へ来季も“五刀流”の構えで臨むことを明かした。今季は先発１０６試合中、左翼８７、中堅１、右翼１８で出場。本職での出場はなかったが「場所のこだわりはない。捕手に限らず内野もやる。けが人も、外国人選手も帰ってきますし、もう一回ポジションを確立できるように頑張りたい」と宣言。今オフにメジャー挑戦を目指す村上が抜ける見通しの三塁も視野に入れ、１１月に松山