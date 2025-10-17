1.なぜいま「円安・株高・金利上昇」が同時に起きているのか「円安・株高・金利上昇」。一見すると矛盾をはらむ3つの動きが、日本市場で同時に進んでいます。為替は円安方向に振れ、株式市場は主力からテーマ株まで広く買われ、国内金利は“ゼロ金利時代”の底から静かに正常化の階段を上りつつある。この三重の変化は、単なる景気の循環や一時的な材料では説明しきれません。この背景には、金融政策一本足から「国家戦略主導」へ