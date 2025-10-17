突然ですが、「DIY」の正式名称知っていますか？《自分の力で》を言い換えると…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Do It Yourself」でした！「DIY」は「Do It Yourself」の略。つまり、「自分でやってみよう」「自分で作ろう」という意味です。もともとはイギリスで1940年代に広まった言葉で、戦後の住宅不足を背景に、「自分の家は自分で修理・改装しよう」という精神から生まれました。日本では1970年代ごろから使わ