高市首相誕生の可能性が高まっています。自民党と日本維新の会が16日に連立協議を行うなど、その距離を急速に縮めています。維新が提示した連立の条件に、自民党はどう応えるのでしょうか。■高市総裁、参政党やNHK党にも…16日午後、ほがらかな表情で部屋から出てきた自民党の高市総裁。中で会っていたのは…。参政党神谷代表「首相指名についての協力要請ということがありました」参政党の神谷代表です。参政党神谷代表「半