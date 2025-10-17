女優の長澤まさみ（38）が16日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後10・00）に出演。しっとりとした和服姿が話題となった。長澤は紫色の地に白い模様が描かれている着物姿で登場。共演者からの「長澤さんなんちゅう美しさ」「とんでもないっすね」「あでやか」などの声に照れ笑い。嵐・櫻井翔が「バラエティー、着物ていうのがなかなかないからね」と言うと「そうですね。映画の撮影で京都に一昨年行っておりまして、その