【ワシントン共同】米財務省が16日公表した2025会計年度（24年10月〜25年9月）の財政収支の赤字は、前年度比2.3％減の1兆7753億ドル（約267兆円）だった。赤字の縮小は22年以来3年ぶり。関税収入の増加が寄与した。