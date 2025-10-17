残り5試合となったサッカーJ1リーグ。優勝争いは佳境を迎えようとしています。首位を走るのは、2位以下に勝ち点5差をつけ勝ち点65の鹿島アントラーズ。残り5試合で勝ち点11を積み上げることができれば、9季ぶりの優勝が決定。チームは7月20日以来10試合負けなしです。その優勝を大きく左右するであろう試合は、第34節ヴィッセル神戸、第35節京都サンガF.C.との敵地での2連戦。連勝を飾れば優勝に大きく前進、一方連敗すれば一気に