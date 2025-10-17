有村智恵のレッスンは、久しぶりのラウンドが決まったゴルファー必読のレッスン。 有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまでの経験をもとに、急ピッチで仕上げる〝いろは〞を伝授します！ イメージどおりに体を動かすことからはじめよう！ 仕事などに追われて、なかなか練習時間がとれないアマチュアゴルファーへのヒントにもなる「ナイスショット