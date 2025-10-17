メイプル超合金カズレーザー（41）が17日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。「うますぎて腹が立つメニュー」を実名告白した。この日、カズレーザーは松陰寺とともに「好きなチェーン飲食店」をテーマにトーク。「デニーズ」「くら寿司」「かつや」「松のや」「なか卯」「鎌倉パスタ」「ペッパーランチ」「ステーキ宮」「日高屋」「バーミヤン」「てんや」などと次