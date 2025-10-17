オレは大学3年生のレン。サークルの飲み会で、この前トオルの家へ遊びに行ったときの話をぶっちゃけた。「夕飯どきなのにメシのひとつも出てこなかった」「出てきたと思ったらまさかのファミレスの宅配」オレはトオルの母親に受けた仕打ちを面白おかしく話してみた。だけどあんまりウケなかった。彼女はなぜか真面目な顔で質問をしてくる。オレが答えるにつれ、まわりが静かになっていく。まるでオレが何かとんでもないことを言っ