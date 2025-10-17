ソフトバンクは16日、来年2月に1軍が台湾での交流試合に参加すると発表した。この日、台湾プロ野球・中信兄弟の幹部の高英傑氏と球団マスコットが、みずほペイペイドームを訪れ、ソフトバンクの王貞治会長、太田宏昭専務と会談。王会長は「うちの選手も楽しみにしている。（春季）キャンプでしっかり仕上げて台湾に行きます」と話した。来年2月25日に中信兄弟戦、翌26日に台湾代表戦がいずれも台北市の台北ドームで行われる。