Âë¤Î»êÊõ¤¬°ì¿¶¤ê¤Ç·è¤á¤¿¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆËÜµòÃÏ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçË¤¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÌøÅÄ¤Ç¡¼¤¹¡ª¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óMAX¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£Ê¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¤ÎÊ¡Åç¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢½éÀï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£0¡Ý0¤ÎÈ¬²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³Àî¤¬»°ÎÝ¶¯½±ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£µ¾ÂÇ¤È»Íµå¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌøÅÄ¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤³¤³¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿2ÈÖ