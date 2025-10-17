屈託の無い笑顔の人と初めて2人で花火を見に行った。母に浴衣を着せてもらって。三隈川に程近い一角に細やかな飲食店を開店する事を控えていた夜だった。打ち上ってパッと消える花火に一抹の不安を覚えた。それはこれから始まる忙しい日々への序章でもあった。結婚、出産、子育て、そして祇園祭。町内に心を配りながら、2人して生業を懸命に務めた。連れ合いは川遊びの達人でもあり、特に驚かされたのは素潜りで鮎（あゆ）を