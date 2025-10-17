立憲民主党大分県連は16日、大分市で幹事会を開いた。公明党の連立政権離脱を受け、首相指名選挙を巡り各党間で駆け引きが続く中、幹事会では次期衆院選について、引き続き連合大分、国民民主党、社民党、無所属の吉良州司衆院議員（大分1区）の事務所と連携していく「5者連絡会」の枠組みを軸に戦う方針を確認した。非公開の協議後、取材に応じた吉田忠智県連代表（参議院議員）は、自民党との選挙協力が白紙に戻った公明党県