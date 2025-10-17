8月の記録的な大雨の災害対応について検証しようと、熊本市は有識者による二つの第三者検証委員会を10月1日付で設置し、それぞれの第1回会合（非公開）を16日に開いた。一つは、河川の水位上昇への警戒を呼びかけるサイレンの遅れ、もう一つは雨水を河川に送る排水機場などの停止がテーマ。いずれも被害拡大につながったのではないか、との指摘が出ており、災害警戒本部の体制と活動、施設の停止要因や再発防止について検証する