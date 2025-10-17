明治から昭和にかけて電力業民営化を主導し、日本の経済成長の礎を築いた松永安左エ門の生誕150周年記念展が、出身地である長崎県壱岐市の市立一支国（いきこく）博物館で開かれている。郷里を思って書いた「玄涛白雲」の書のほか、松永が収集した宮本武蔵や千利休、一休宗純による書画、茶器など40点が並ぶ。31日まで。松永は1875年、同市石田町生まれ。慶応義塾で福沢諭吉に師事し、石炭商などを経て電力会社を創業した。合